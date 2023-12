Vil sette fri sikta i Jonas-saka

Borgarting lagmannsrett vil sette fri 28-åring som er sikta for drapet på Jonas Henriksen, seier forsvararane hans.

– Vår klient er letta over at lagmannsretten har kome fram til at også han kan settast fri frå varetekt på lik linje dei andre sikta i saka, seier advokat Thomas Randby i Elden advokatfirma.

Tre av dei sikta i saka er allereie sette fri. Påtalemakta har anka avgjerda, ifølge forsvararane.