Viaplays kriseplan godkjent av ekstraordinær generalforsamling

Eierne av den kriserammede strømmetjenesten Viaplay har sagt ja til foreslått redningsplan.

Eierne ga sin tilslutning til planen på onsdagens ekstraordinære generalforsamling, skriver Viaplay i en pressemelding.

Med vedtaket har Viaplays eiere – inkludert den norske storeieren Schibsted – godkjent et opplegg som innebærer at de gjennom en målrettet misjon gir bort nesten all sin innflytelse over selskapet til de nye hovedeierne, franske Canal Plus og tsjekkiske PPF, melder nyhetsbyrået TT.

Viaplay ønsker å hente inn 4 milliarder kroner i ny kapital ved å utstede nye aksjer. I tillegg kommer en stor gjeldssanering som kreditorene åpnet for på et møte mandag.

Norske Schibsted eier om lag ti prosent av aksjene i Viaplay. TT skriver at det norske medieselskapets aksjer, som ble kjøpt for 380 millioner kroner, blir nærmest verdiløse om onsdagens redningsplan ble vedtatt.

(NTB)