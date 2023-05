VG: Kollisjon mellom brettseiler og rutebåt i Oslofjorden

Det ble avholdt Norgescup i brettseiling i Drøbaksundet da det ble en kollisjon mellom en av seilerne og rutebåten mellom Drøbak og Oslo, skriver VG.

Politiet fikk melding om sammenstøtet klokken 12:39 søndag.

– Brettseileren havnet i vannet, og ble fraktet til land av andre personer på stedet. Det er ukjent skadegrad, men han skal ikke være alvorlig skadet, sier operasjonsleder i politiet Øst, Finn Håvard Aas til NRK.

Det er foreløpig ukjent hva som har skjedd, og Aas presiserer at det er for tidlig å si noe om hvem som har skylden for sammenstøtet.

– Vi har vært på stedet med politibåten og snakket med vitner og sikret video. Seileren ble kjørt med ambulanse til Ahus for en sjekk før politiet kom til stedet, men skal ifølge vitner være lettere skadet, sier Aas.

Øst politidistrikt var ikke klar over at det ble avholdt Norgescup i Oslofjorden i dag.

Pressetalsperson i Ruter, Øystein Dahl Johansen kjenner ikke til om Ruter har blitt varslet om arrangementet.

– Vi kjenner ikke til så mange detaljer enda, og må undersøke for å finne ut hva som har skjedd, sier han.