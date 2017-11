Vegvesenet kalt inn til bro-møte

VG avslørte tirsdag at Vegvesenet bryter reglene for årlige inspeksjoner av riks og fylkesveibroer. Etter det ble veidirektøren kalt inn til et møte med samferdselsministeren. Ifølge vegdirektøren var de begge enige om at situasjonen var alvorlig.