Ulik lønn for likt arbeid vanlegare enn ein har trudd

Ei ny og omfattande undersøking viser at kvinner i Noreg i snitt har 8,6 prosent lågare årslønn enn menn, sjølv om dei er tilsett for å gjere den same jobben.

– I all hovudsak har tidlegare studium konkludert med at lønnsforskjellane skuldast at menn og kvinner blir sortert inn i ulike jobbar. Det var overraskande å finne ut at lønnsforskjellane er såpass store som dei er på jobbnivå, seier førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Are Skeie Hermansen.