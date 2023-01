Ukrainsk forsvarskilde: Russland kontrollerer Soledar

Den ukrainske avisa Kyiv Independent skriver at ukrainske militære kilder melder at Russland nå kontrollerer det administrative området Soledar. Avisa viser til at sjefen for en ukrainsk drone-enhet, kommandør Robert «Magyar» Brovdy, melder dette på Telegram.

Han opplyser at russiske styrker har kontroll over den siste industrielle sonen helt vest i gruvebyen Soledar, i et område som ukrainske soldater har holdt hittil.

– Fra nå av vil fronten være i nærheten, men utenfor bygrensen, skriver han.

Kampene i dette området har pågått med voldsom kraft i flere uker.