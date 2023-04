Ukraina: Har skutt ned 14 droner

Ukrainas luftforsvar sier at 14 av 17 droner som ble skutt mot havnebyen Odesa i natt, ble skutt ned av antiluftskyts.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret skjøt Russland inntil 17 iranskproduserte Shahad-droner mot Ukraina, trolig fra et område ved Azovhavet.

Chris Henning Johnsen som er fra Kvinnherad i Vestland bor fast i Odesa. Han forteller til NRK at han ble vekket i natt klokka 00.34 av raketter som fløy over hustakene. Han så lys fra rakettene og eksplosjoner cirka 30 kilometer unna.

Johnsen forteller at så langt i krigen har det vært ganske fredelig i Odesa, men at det nå to uker på rad har vært luftangrep. For halvannen uke siden slo raketter ned fem kvartaler fra leiligheten hans.