Ukraina: 14 drept og 30 skadet i rakettangrep mot boligblokk

Tapsantallene etter et rakettangrepet mot en boligblokk i Odesa natt til fredag har økt fra 10 til 14 døde. I tillegg skal 30 personer være skadet ifølge lokale nødetaters oppdatering på Telegram.

Sju mennesker er reddet fra ruinene, blant dem tre barn.

Ifølge Sergej Bratsjuk, talsmann for militæradministrasjonen i Odesa-regionen, ble rakettangrepet gjennomført fra et fly over Svartehavet.

To raketter ble brukt i angrepet, ifølge den ukrainske hærens sørlige kommandosentral. Den ene raketten traff en ni etasjer høy boligblokk. Den andre raketten traff et fritidssenter, ifølge uttalelsen.

– I boligblokken ble ni etasjer i en del av bygningen fullstendig ødelagt. Redningsarbeidere har allerede gitt medisinsk hjelp til sju sårede, blant dem tre barn, står det i uttalelsen fra hæren.

Odesa-regionen sørvest i Ukraina er strategisk viktig. Regionen huser den historiske havnebyen ved samme navn.