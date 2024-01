Ukraina beordrer evakuering av sivile i flere enn 20 landsbyer

Myndighetene i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina har gitt ordre om evakuering av flere enn 20 landsbyer i nærheten av frontlinjen.

Begrunnelsen som oppgis, er opptrappingen av russiske angrep i området.

– Gitt sikkerhetssituasjonen, har vi innført obligatorisk evakuering av innbyggerne fra lokalsamfunnene i Kindrasjivska og Kurylivska i Kupjansk-distriktet, skriver Kharkivs regionale guvernør i sosiale medier tirsdag.

Tirsdag ble det også erklært unntakstilstand i byen Voronezj sør i Russland etter at to barn ifølge russiske myndigheter ble såret i et ukrainsk droneangrep.

(NTB)