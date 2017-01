Tyv måtte reddes av politiet

En innbruddstyv prøvde i natt å rømme fra et vindu i andre etasje på Møllergata skole i Oslo. Han ble stående fast og måtte ha hjelp for å komme seg ned. Flere politipatruljer og bergingsbil måtte til for å få mannen ned. Neste stopp blir arresten.