TV 2: Jan Christian Vestre tegnet privat helseforsikring for sine ansatte

Ansatte i møbelprodusenten Vestre AS fikk privat helseforsikring mens nåværende helseminister Jan Christian Vestre (Ap) var leder i bedriften.

Det skriver TV 2.

Vestre tiltrådte fredag som regjeringens nye helseminister. Da Ap gikk til valg i 2021 var en av deres hovedsaker en sterk offentlig helsetjeneste, og motstand mot private hesetjenester.

Aftenposten har tidligere skrevet at familiebedriftens egne ansatte har privat helseforsikring, men Vestre fortalte fredag at han ikke husket hvorvidt avtalen ble inngått under hans ledelse.

Selskapet opplyser til TV 2 at forsikringen kom på plass i 2018. Ap-nestlederen var daglig leder i bedriften frem til han ble statsråd i 2021.

– Forsikringen dekker elementer rundt lovbestemt yrkesskade og yrkessykdom, samt behandlingsforsikring, sier kommunikasjonssjef Marianne Otterdahl Møller.