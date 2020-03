Tror ikke noen er tatt av ras

Fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygda i Rogaland er fortsatt stengt etter et ras fredag kveld. – Det er lite trolig at noen er tatt av raset. Vegen vil fortsatt være ufremkommelig. Planer for opprydningsarbeidet pågår, opplyser politiet.