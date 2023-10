Trikk har sporet av etter kollisjon med lastebil

En trikk har sporet av i Grensen i Oslo sentrum, etter å ha kollidert med en lastebil.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et uhell. Det medfører at vi nå ikke betjener strekningen mellom Stortorvet og Tinghuset med trikk, sier Cathrine Myhren-Haugen, pressevakt i Ruter.

Det var rundt 20 personer om bord. Ingen personer er skadet, men det er materielle skader på trikken.

– Grensen er sperret i begge retninger. Berging er på plass, og brannvesenet jobber med å få trikken på skinnene igjen, sier operasjonsleder i oslopolitiet, Per-Ivar Iversen.

Klokken 10.20 var trikken på sporet igjen. Trafikken går som normalt.

Lastebilsjåføren blir anmeldt, men det tas ikke beslag i førerkortet.