Tre personer døde i togulykke

Tre personer ble onsdag kveld påkjørt av et godstog ved Örebro, skriver svensk politi i en pressemelding.

Politiet omtalte dem som «svært alvorlig skadet» onsdag, men opplyser torsdag at de tre personene omkom som følge av kollisjonen.

Til SVT sier svenske Trafikverket at de tre hadde gått av et persontog for så å krysse sporet – og at de dermed ikke så godstoget.

Ulykken skjedde ved 22.45-tiden Södra stasjon i Örebro, drøyt 160 kilometer vest for Stockholm. Ingen kjøretøy var involvert i ulykken.