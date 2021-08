Tre pågrepet for foreningssvindel

Tre personer er pågrepet for svindel mot lag og foreninger over hele Norge, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Nordland politidistrikt har de siste ukene samarbeidet med Sør-Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt i etterforskning av to såkalte CEO-bedragerier, hvor lag og foreninger via epost er lurt til å utbetale til dels store summer til det de tror er betaling for utstyr.

Som følge av etterforskningen ble det 3. august gjennomført pågripelse av tre personer bosatt i Lofoten og Oslo opplyser politiet. Politiet har ransaket de ulike adressene, og gjennomført avhør.

I pressemeldingen skriver politiet at de har avdekket flere andre bedragerisaker i Norge som kan knyttes til samme avsender. Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra leder om betaling av regning for innkjøpt utstyr.

– Politiet er av den klare oppfatning av at dette er alvorlig organisert kriminalitet som rammer foreninger som er basert på frivillig innsats, heter det i pressemeldingen.

De oppfordrer lag og foreninger til å sjekker hvilken epost-adresse som er avsender ved henvendelser om utbetaling av penger.

– Det bør også innarbeides rutiner der man tar en telefon til den henvendelsen skal komme fra for å få bekreftet utbetalingen, skriver politiet videre.