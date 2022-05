Tre bygninger i brann i Lærdal

Nødetatene har rykket ut til melding om brann i et låvebygg i Lærdal, det opplyser politiet på Twitter. Brannen skal ha spredd seg, og det brenner nå i tre bygninger.

Det skal være store flammer, og mye vind på stedet. Brannvesenet er på vei med store ressurser til det de på twitter beskriver som en kraftig brann.

Det skal ikke være snakk om personskader, og heller ingen dyr skal ha kommet til skade.

Politiet opplyser at brannen får trafikale følger, og at E16 stenges for gjennomfart.