Togene på Bergensbanen kan gå igjen

Strømmen er tilbake mellom Flå og Nesbyen. Det betyr at Bergensbanen kan gå på den strekningen igjen. Fredag ble et tog med 170 passasjerer stående fast fordi det hadde strømproblemer, etterpå ble det problemer på selve strekningen. Klokka 02.38 var strømproblemene løst, ifølge Bane Nor. Det er fortsatt buss mellom Arna og Vaksdal etter avsporingen tidligere.