Tog kan ha blitt beskutt

NSB mistenker at et tog kan ha blitt beskutt ved Ganddal stasjon ved Sandnes. Kommunikasjonsrådgiver Liv Eggebø sier til VG at NSB vil levere en politianmeldelse onsdag. Politiet bekrefter en stor «rose» i ruta, men det er ikke funnet noe prosjektil.