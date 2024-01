To menn pågrepet for frihetsberøvelse i Moss

To menn er pågrepet og siktet for frihetsberøvelse i Moss. Det er to fornærmede i saken og kanskje flere, men ingen er fysisk skadd.

– Jeg kan ikke gå inn på dette i detalj, men de har kjent på frykten, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

– Vi fikk melding ved 2-tiden fra en person som var i en leilighet på den aktuelle adressen, og han sier det er uvedkommende på utsiden som han opplever som truende. Når vi kommer dit etter kort tid så finner vi to menn som etter hvert får status som siktet og blir kjørt til arresten, foreløpig siktet for frihetsberøvelse, sier Marstad.

De to siktede mennene er i 20- og 40-årene, mens de to fornærmede mennene er i 20-årene.

– De involverte er ikke ukjente for politiet fra før, sier Marstad.

Politiet opplyser at én fikk status som fornærmet da de ankom stedet, fordi de mistenker at han har blitt holdt tilbake mot sin vilje.

– Er det melderen som er fornærmet?

– Nei, han som ringer inn får vi snakket med litt senere, og status der er vi litt usikker på. Og så har vi etter hvert også kommet i kontakt med ytterligere en fornærmet i Moss sentrum.

Politiet opplyser at det er tidlig i etterforskningen og sier de trenger noe tid for å foreta avhør for å avdekke hva som har skjedd.