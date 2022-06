Tirsdag morgen er 11 flyginger i Norge påvirket av streiken

Tirsdag morgen opplyser Norwegian til NRK at de utover tirsdag har fem flyvninger tur/retur Gardermoen, totalt ti flyvninger som foreløpig er innstilt på grunn av personalmangel grunnet streiken for flyteknikere.

Widerøe opplyser at deres rute flyavgang WF972 som skulle startet i Tromsø, flydd til Alta, Kirkenes og Vadsø før det skulle flydd tilbake til Tromsø igjen er innstilt grunnen streiken.



SAS opplyser til NRK at de foreløpig ikke har noen avganger innstilt som følge av streiken tirsdag.

Alle de tre flyselskapene opplyser at det kan bli flere kanselleringer eller innstilte fly utover dagen på grunn av streiken og at det er en usikker situasjon. De understreker at de fortløpende vil oppdatere kundene sine.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har per natt til tirsdag tatt ut 106 medlemmer i streik. Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra og med fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.