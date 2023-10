Terrornivået hevet til høyeste nivå i Brussel

Terrornivået i Brussel er hevet til fire. Dette gjelder altså kun i hovedstaden, skriver Nieuwsblad. Det er det høyeste nivået.

OCAM, som vurderer trusselnivået i Belgia, har også hevet nivået, til tre, over hele det belgiske territoriet, ifølge Sudinfo. Dette betyr en alvorlig og overhengende trussel.

Dette kommer etter den dødelige skytingen i Brussel hvor gjerningsmannen ikke er pågrepet.

Ifølge RTBF har etterretningstjenesten en video der den mistenkte sier at han tilhører IS, og at han vil hevne seg i Islam sitt navn ved å drepe svensker.