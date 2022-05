Telenor må betale milliardgebyr

Efta-domstolen har avgjort at Telenor må betale et milliardgebyr for å ha misbrukt sin markedsmakt, skriver NTB.

Efta-tilsynet Esa ila Telenor gebyret tilsvarende 1,2 milliarder kroner i 2020, men Telenor anket vedtaket til Efta-domstolen, som offentligjorde sin avgjørelse i en pressemelding i dag.

Esa konkluderte i 2020 med at telekomgiganten i årene 2008–2012 brukte sin posisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at utfordrerne ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

Gebyret på 112 millioner euro var det største Esa noensinne har utstedt.