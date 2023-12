Stortinget forbyr konverteringsterapi

Som ventet har Stortinget i dag vedtatt et forbud mot konverteringsterapi.

Under voteringen stemte 85 stortingsrepresentanter for, mens 15 stemte mot, ifølge Dagen.

Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil tre år, og seks år hvis overtredelsen er grov.

Loven, som har vært under utvikling siden 2019, vil gjøre det straffbart å prøve å få andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet gjennom blant annet medisinske, alternativmedisinske eller religiøse metoder.

Strafferammen er tre års fengsel, eller seks år i grove tilfeller.

– Endelig får vi slutt på denne skadelige praksisen som har foregått altfor lenge. Dette er en historisk dag, sier stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap) til Dagbladet.

Leder Hilde Arntsen i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier i en pressemelding at forbudet markerer en positiv utvikling for skeives rettigheter i Norge.

– Mange skeive har opplevd smertefulle og skadelige forsøk på å endre vår identitet gjennom oppvekst og voksenliv. Nå har Norge gjennom et sterkt politisk samlet flertall besluttet at forsøk på å endre skeiv identitet, er uakseptabelt. Å være skeiv er ikke en tilstand som krever terapi. Vi skal få være i fred som de vi er, og det er nå ulovlig for noen å prøve å endre oss, sier Arntsen.

(NTB)