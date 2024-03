Stort politioppbud etter knivstikking ved moské i Danmark

Dansk politi melder at de er «massivt til stede» ved en moské nordvest i København. Én person er skadet og sendt til sykehus.

TV 2 Nyheder skriver at personen er knivstukket. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.46 lørdag morgen.

Området rundt moskeen er avsperret.

– Det er et stort område. Vedkommende ble funnet utenfor moskeen, men vi har grunn til at tro at hendelsen har tilknytning til selve moskeen, sier visepolitiinspektør Lasse Michelsen.