Store togforsinkelser på Østlandet

Det er forsinkelser på Drammenbanen og Askerbanen på grunn av signalfeil mellom Asker og Lier. Bane Nor jobber med å rette feilen.

– Vi har en signalfeil i Lieråsen tunnel. Det betyr at det vil gå tog på bare et spor gjennom store deler av tunnelen. Konsekvensen er at det blir en god del innstillinger og forsinkelser, og at de togene som går dessverre blir veldig fulle. Det er veldig beklagelig, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

– Asker-Brakerøya har færre spor i bruk og togene vil kjøre i kø. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes signalfeil. Bane Nor jobber med å rette feilen, opplyser Vy.

De berørte toglinjene er R14, FLY1, RE10, R13, R12, F4, F5 og RE11.

Vy henviser derfor reisende til andre tog på sine nettsider.

De vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

– Vi er redde for at dette kommer til å vare gjennom rushen, men det er folk på plass for å fikse problemene, sier Nordli.

På Bergensbanen er togene som kjører mellom Ål og Gol i Buskerud, også rammet av signalfeil. Togene kjører med redusert hastighet på strekningen, og man må regne med forsinkelser, skriver Vy. Her kommer Bane Nor med en ny oppdatering om situasjonen klokka 9.