Stoltenberg advarer Russland

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier mandag at flere provokasjoner eller aggressive handlinger fra Russland i Ukraina vil bli tatt på «dypeste alvor» av alliansen.

– Vi har sett en stor og uvanlig samling av russiske tropper langs grensen til Ukraina de siste ukene. Vi vet ar Russland har utvist vilje og evne til å bruke militærmakt mot Ukraina tidligere, sa Stoltenberg.

Han og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba holdt en felles pressekonferanse mandag i forbindelse med et møte om situasjonen.

Nato-sjefen ba Russland om å være transparente i forbindelse med sine militære aktiviteter, redusere spenningene og forhindre eskalering.

Han sier Natos egen tilværelse i svartehavsområdet og Baltikum er kun for defensive formål.

– Det sender et signal om at Nato er der for å forsvare alle allierte, sier han.

Ifølge Stoltenberg ser ikke Nato at det er noen umiddelbar trussel mot noen av deres medlemsland

Ukrainas utenriksminister sier landet hans og Nato nå må være «forberedt på alle scenarioer».

– Situasjonen i Svartehavet er svært spent. Russland kan aktivere troppene på grensen raskt. Alle muligheter er åpne for Moskva, sa Kuleba, og oppfordret både Nato- og ikke Nato-meldemmer om å samarbeide i svartehavsområdet.