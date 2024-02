Steinar Bastesen (78) er død

Tidligere stortingspolitiker og grunnlegger av Kystpartiet, Steinar Bastesen, er død.

Det bekrefter sønnen hans til VG. Bastesen omkom etter å ha havnet i vannet ved båthavnen i Brønnøysund søndag formiddag.

Brønnøysunds Avis skrev tidligere søndag at en mann hadde omkommet etter å ha falt i vannet Brønnøyosen. Politiet fikk melding fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) klokken 15.59.

– Personen hadde vært ute på en pir og falt i vannet. Døra til småbåthavna krever nøkkel, men forbipasserende kom seg inn og startet livreddende førstehjelp som ambulansemedarbeiderne overtok da de kom til stedet. Men livet sto ikke til å redde, sier politiets operasjonsleder Remi Johansen.

Bastesen var stortingsrepresentant for Nordland i to perioder fra 1997 til 2005. I 1997 ble han valgt for Tverrpolitisk Folkevalgte, men brøt med dette partiet og stiftet sitt eget parti, Kystpartiet, i 1999.

Han ble gjenvalgt i 2001 på Kystpartiets liste, og satt som leder av partiet i syv år, fra 1997 til 2006.