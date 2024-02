Steinar Bastesen er død

Det skriver VG.

Sønnen Stein Eirik Bastesen bekrefter til VG at Bastesen omkom etter å ha havnet i vannet ved båthavnen i Brønnøysund søndag formiddag.

Steinar Bastesen er kjent som tidligere kystfisker, hvalfanger og politiker. Han var stortingsrepresentant for Nordland i to perioder fra 1997 til 2005.

– Det var en veldig tung beskjed for oss å få. Han har betydd veldig mye for oss, sier Kathy Fjellstad, leder av Kystpartiet til NRK.

Fakta om Steinar Bastesen Ekspander/minimer faktaboks Steinar Bastesen er født 26. mars 1945 på Vandve i Dønna, Nordland.

Gikk på folkeskole på Vandve og har ett års praksislinje fra framhaldskole i Solfjellsjøen på Dønna.

Han var første gang med på hvalfangst som 8-åring.

Han var 18 måneder til sjøs mellom 1962 og 1964.

I 1967 tok han kystskippereksamen og fikk sin første egne båt i 1971. Han har senere hatt ni båter til.

Bastesen har lang fartstid som tillitsvalgt innenfor Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag og som kommunalpolitiker.

Han var formann i Nordland Småkvalfangerlag/Norges Småkvalfangerlag fra 1984 til 1996.

Stortingsrepresentant i åtte år for Tverrpolitisk Folkevalgte (1997–2001) og Kystpartiet, som han selv stiftet selv i 1999 (2001–2004).

Betydd mye for mange i distriktet

Fjellstad legger til:

– Steinar har betydd veldig mye. Han var fortsatt aktiv i partiet både som æresmedlem, medlem av hovedstyret og lokale styrer.

– Det var en veldig sørgelig beskjed å få.

Fjellstad understreker at Bastesen ikke bare var viktig for de langs kysten i Norge.

– Han har betydd veldig mye med de tingene han klarte å få igjennom i politikken. Han opprettet Kystpartiet og det er ingen som har en politikk som kommer i nærheten av det Kystpartiet har for mange i Norge.

– Steinar har betydd veldig mye for mange i hele Distrikts-Norge.

Steinar Bastesen var viktig for langt flere enn de langs kysten sier Kathy Fjellstad. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Uredd og modig

Ordføreren i Brønnøysund, Siv Aglen (Ap), sier til NRK at han var en markant figur i Brønnøysund, og en viktig stemme for kysten.

– Han var en både uredd og modig. En førsteklasses talsmann for fiskerne, og ikke minst for hvalfangsten, sier hun Aglen til NRK.

Ordføreren understreker at Bastesen sa det han mente, og sto for det.

– Steinar var også en mann som skapte oppmerksomhet gjennom å være lokalpatriot, og gjennom yrket. Han snakket kystens sak.

Kystpartiets Steinar Bastesen under stortingsvalget 2001. Foto: NTB

Hill-Marta Solberg (Ap) satt på Nordlandsbenken sammen med Bastesen i begge periodene han var innvalgt.

Selv om de ikke omgikk hverandre sosialt, husker hun ham svært godt.

– Alle som var rundt Steinar Bastesen husker ham godt. Han var en fargerik person. De fleste nordlendinger er tydelige i språket, men han var i særstilling tydelig. Han la frem klare meninger på et veldig tydelig nordnorsk språk.

– Han var en kystens mann, som kjempet mange kamper for kystsamfunnet, selv om vi ofte ikke var enige politisk. Det var nok en ensom og mange ganger seig kamp.

Steinar Bastesen blir dratt frem som en viktig stemme, og en fargerik person. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

Typisk nordlending

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland, sier til NRK at Bastesen sto i spissen for et kystopprør.

– Han kom fra det vi nok må kalle for småkårsfolket langs kysten. Han var en populist, det må vi si. Han bygget opp sitt eget parti, som sto sterkt lenge.

Sneve drar frem at Bastesen fikk kystpolitikk, fiskepolitikk og ikke minst hvalfangst inn i den nasjonale politiske debatten.

– Han var frittalende og tydelig, og ble nok sett på som en typisk nordlending. I alle fall sørpå. Han var også engasjert når det gjaldt det distriktspolitikk, ikke bare når det gjaldt kysten.

Steinar Bastesen skjøt sin første hval når han var elleve. Følg han på det siste toktet som hvalfanger. Fra programmet "Steinar Bastesen - siste jakt". Du trenger javascript for å se video. Steinar Bastesen skjøt sin første hval når han var elleve. Følg han på det siste toktet som hvalfanger. Fra programmet "Steinar Bastesen - siste jakt".

Sneve legger til:

– Sitatet hans fra Stortinget om at «Posten skal ikke gå med overskudd, den skal gå med post», viser jo det.

Samtidig peker Sneve på at Bastesen var en utypisk politiker.

– Han hadde sin bakgrunn fra fiskerinæringen og ikke minst hvalfangst. Han hadde kjentfolk over hele verden, egentlig. Han ville nok ikke være som en vanlig politiker. Carl I. Hagen, en annen politiker som bygget opp sitt eget parti, ble etter hvert veldig striglet. Det ble aldri Bastesen.