Soldater utsatt for nedkjøling under øvelse

Tre soldater stasjonert på Sessvollmoen leir, like ved Oslo lufthavn, ble den 21. januar i år utsatt for nedkjøling (hypotermi) under en øvelse i et kuldebasseng ved Råholt bad.

Det melder Statens havarikommisjon i en pressemelding.

Statens havarikommisjon (SHK) har iverksatt sikkerhetsundersøkelse av hendelsen.

Soldatene tilhørte garnisonskompaniet til Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Kompaniet gjennomførte en mestringsøvelse, hvor de tre soldatene blant annet skal ha hatt et opphold i et kuldebasseng, melder Statens havarikommisjon.

De tre soldatene fikk ulik grad av nedkjøling (hypotermi), og ble etter hvert tatt hånd om av kvalifisert personell og gjenvant kroppstemperatur.