Sofie klager VG inn for PFU

Sofie, kvinnen som danset med Trond Giske i den mye omtalte dansevidoen bekrefter overfor TV 2 at hun har bestemt seg for å klage VG inn for Pressens Faglige Utvalg. Hun vil ikke si noe om hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten hun mener VG har brutt.