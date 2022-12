SMK ber om innsyn Thoners kundelister

Statsministerens kontor vil ha innsyn i kundelistene til den nyoppnevnte statssekretæren Kristoffer Thoner. Han har tidligere jobbet for konsulentselskapet McKinsey.

– SMK har i dag sendt brev til McKinsey og bedt om at Kristoffer Thoner som et minimum får adgang til å informere statsministeren, stabssjefen, regjeringsråden og ekspedisjonssjefen i Administrativ- og konstitusjonell avdeling om hvilke kunder han har arbeidet for i McKinsey, skriver statssekretær Kristine Kallset (Ap) i en epost til NRK.

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sier hun videre.

Dagbladet og VG var først ute med å omtale kravet fra SMK.