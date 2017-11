Skrøt av ansatte som ble sparka

To TV 2-ansatte som ble sparka etter seksuell trakassering fikk offentlig ros av TV2-sportsredaktør Vegard Hagen da de slutta, ifølge DN. En kvinne utsatt for trakasseringa reagerer. Hagen sier at TV2 i framtida «skal vektlegge hensynet til offeret».