Skjøt ut av vindu med startpistol

Bergenspolitiet aksjonerte i Sandviken i Bergen i 2-tiden i natt, etter å ha fått meldinger om at en mann skjøt med et våpen ut av et vindu fra en leilighet i området. Politiet fant en 25 år gammel mann med en startpistol, melder de på Twitter.