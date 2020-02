Sju av åtte sykehus bryter loven

Et tilsyn utført av Statens helsetilsyn ved sykehusene viser at nesten alle bryter loven og utsetter pasienter for alvorlig risiko når de ikke får plass på rett avdeling. Åtte sykehus er undersøkt, og kun Helse Stavanger har fått godkjent, skriver VG