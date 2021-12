Set inn Sivilforsvaret fleire stader

Tenestepliktige frå Sivilforsvaret skal no bidra til og støtte helsepersonell i samband med koronaprøver i Kristiansand sentrum og Vågsbygd i Agder.

I Sel kommune i Gudbrandsdalen skal Sivilforsvaret assistere kommunen med å få unna vaksinering. Personellet vil få naudsynt opplæring.

Sivilforsvaret har i dag om lag 8000 tenestepliktige menn og kvinner som alle er kursa innan sanitet, redning og brann. Normalt sett blir Sivilforsvaret brukt i til dømes leiteaksjonar eller skogbrannar.

Men lova opnar også for at personell kan brukast i andre former for sivile kriser i fredstid.