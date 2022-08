Ser på straumordningar for næringslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyser om at regjeringa no ser på straumordningar for næringslivet.

Etter gårsdagens møte med Ap-ordførarane i landet er det no fullt fokus på å løyse straumproblematikken. Støre vil særleg hjelpe små og mellomstore bedrifter, seier han til NRK.

– Mange bedrifter som ikkje har fastprisavtaler, dei slit, og vi ser no på ordningar som kan komme dei til unnsetning. Men det viktige no er å få opp fyllinga i vassmagasina, slik at vi er rusta til den vinteren vi går inn i. Det er på rekordlågt nivå, og det må vi gjere noko med.

Det tar si tid for regjeringa å få på plass dei etterspurde ordningane, noko Støre grunngir med at kraftsituasjonen er heilt ekstraordinær.

– Dette er ikkje noko vi kan løyse frå ein dag til ein annan.