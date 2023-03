Senterungdommen slenger døren igjen for SV-samarbeid

Leder av Senterungdommen Andrine Hanssen ga tydelig beskjed om å stenge døren for et mulig SV-samarbeid.

– Senterungdommen vil ikke godta at Senterpartiet deltar i regjering med SV i denne perioden.

– Det er like usannsynlig at Elvis lever og det er like usannsynlig at en okse kalver. Avstanden er for stor.

Den strenge oppfordringen kom under Hanssen-Seppolas tale under Senterpartiets landsmøte i Trondheim.