Seks drept i skoleskyting i Nashville – gjerningsperson drept av politiet

Det har vært skyting på en barneskole i Nashville i delstaten Tennessee i USA.

Seks personer ble drept i angrepet, tre barn og tre voksne, sier politiet i Nashville. De ble brakt til Vanderbilt University Medical Center, men livet sto ikke til å redde.

De tre barna var ni år gamle, og de voksne var 60-årene opplyser politiet i Nashville mandag kveld.

Politiet i Nashville bekrefter at gjerningspersonen, som skal være en 28 år gammel, også er drept av politiet. Med det er totalt syv personer døde.

Politiet mener den mistenkte er elev ved skolen. De sa først at vedkommende så ut til å være i tenårene, men korrigerte senere dette.

Skytingen skjedde på en privat, kristen barneskole som tar rundt 200 elever, skriver Reuters.

Angrepet begynte like før 10.30 lokal tid, og politiet fikk de første meldingene om hendelsen like etter, ifølge New York Post.

Gjerningspersonen skal ha båret minst to geværer og en håndpistol, ifølge politiet.

Amerikanske Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) sier at personell fra dem bistår Nashville-politiet etter hendelsen.

USAs president Joe Biden oppfordret Kongressen til å ta grep om forbud av våpen, skriver Reuters.

– Dette er ille. Vi må gjøre mer for å beskytte skolene våre, så de ikke ender opp som fengsler. Jeg ber Kongressen igjen om å vedta mitt våpenforbud, sa Biden mandag etter hendelsen i Nashville