Saksøker Nirvana for overgrep

Gutten som i 1991 ble avbildet naken på coveret av Nirvana-platen «Nevermind», går nå til rettssak mot bandet.

Spencer Elden, som i dag er 30 år, sier at han som barn ble utsatt for et seksuelt overgrep, skriver The Guardian.

Søksmålet er anlagt i California. Blant de saksøkte er gjenlevende medlemmer av bandet Kurt Cobains enke Courtney Love, og plateselskaper som har distribuert platen gjennom årene.

Elden var fire måneder gammel da bildet ble tatt. Han sier at han har slitt med «ekstreme og permanente følelsesmessige skader som har gitt fysiske utslag». Det skal ifølge Elden ha ført til tap av inntekt og utdanning samt nedsatt livskvalitet.

Han krever nå minst 150.000 dollar fra hver av de saksøkte. Ifølge The Guardian har de saksøkte ikke kommentert saken.