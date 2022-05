Russland kutter strømleveransen til Finland

Det melder nyhetsbyrået AFP. Grunnen skal være at Finland nå har søkt medlemskap i Nato.

Eksporten skal stanse natt til lørdag, opplyser det statlige russiske energiselskapet RAO.

Deres datterselskap RAO Nordic skriver i en pressemelding at de har importert strøm fra Russland til Finland i mange år, og har solgt det til Nord Pool.

Selskapet hevder at de ikke har fått betalt for strøm siden 6 mai, og at dette er første gang dette skjer på over tjue år.

På grunn av mangel på penger kan de derfor ikke betale for mer strøm fra Russland, skriver selskapet.

Selskapet skriver at de håper at situasjonen bedrer seg og at de kan gjenoppta strømimporten fra Russland.

Nord Pool sier de betaler for seg.

-Vi har alltid oppgjør mot våre kunder, og er en sikker motpart, sier Stina Johansen, kommunikasjonssjef i Nord Pool til NRK.

Den finske versjonen av Statnett, Fingrid, skriver i en pressemelding at dette ikke truer landets elsikkerhet.

Rundt 10 prosent av Finlands totale elforbruk er importert fra Russland.

– Den importen som manlger kan erstatte gjennom import fra Sverige og delvis også gjennom finsk produksjon, sier Reima Päivinen direktør for Fingrids drift.

Russland har tidligere truet både Finland og Sverige med straffereaksjoner hvis de bestemmer seg for å gå inn i Nato.