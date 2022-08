Reuters: Trump nekter å svare på spørsmål

Donald Trump sa onsdag at han ikke ville svare på spørsmål under høringen på statsadvokatens kontor i New York, skriver Reuters.

– Jeg nektet å svare på spørsmålene under de rettighetene og privilegiene som er gitt til alle borgere under den amerikanske grunnloven, sa Trump i en uttalelse etter avhøret.

Videre sa han at familien, bedriften og menneskene i hans omgangskrets har blitt utsatt for en «ubegrunnet, politisk motivert heksejakt» av advokater, påtalemyndigheter og media, at at han derfor ikke hadde noe annet valg.

Den tidligere presidenten ankom avhøret i en bilkortesje like før klokken 15.00 i norsk tid onsdag.

Han etterforskes for svindel knyttet til forretningspraksisen sin.

Mandag ble Florida-boligen til Trump ransaket av FBI.