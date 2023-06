Reuters: Frankrike sender nødhjelp til Ukraina

Franrikes president Emmanuel Macron sier onsdag kveld at de vil sende nødhjelp til Ukraina i løpet av «de neste timene».

Nyheten kommer kort tid etter at den franske presidenten snakket med sin ukrainske motpart, Volodymyr Zelenskyj. De to snakket om konsekvensene av at Khakovka-demningen kollapset.

Behovet for å håndtere konsekvensene er presserende, var beskjeden fra Zelenskyj.