Regjeringen varsler regler mot prisdiskriminering

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) varsler forskrift mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Den sendes ut på høring i dag.

En rekke aktører i dagligvare har vært misfornøyde og påstått at større dagligvarekjeder får handle inn billigere varer fra leverandører.

Vestre mener grepet må på plass for å gjøre det lettere å få inn flere konkurrenter i dagligvaremarkedet.

Formålet med et forbud er å sørge for at prisforskjellene for varene ikke blir for store for matbutikker som vil etablere seg i konkurranse med store aktører.