Regjeringen har levert strømkriseplan

Mandag forrige uke fikk regjeringen frist på én uke til å levere en tidsplan for strømkrise-tiltakene.

Det var Stortingets presidentskap som satte fristen.

Regjeringen har nå levert denne planen. De tar sikte på å komme med strømtiltak til næringslivet senest når statsbudsjettet legges fram i 2023. Det kommer frem i et brev til Stortinget.

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, skriver i en e-post til NRK at de forventer at regjeringen jobber raskt og at de legger frem en strømstøtteording for bedrifter i en egen sak. De vil at Stortinget skal kunne ta stilling til saken umiddelbart.

– Hvis den blir lagt frem i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sier Astrup.