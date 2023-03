Regjeringen foreslår lakseskatt på 35 prosent

I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen.



– Tiden er nå moden for å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).



Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer at ved å innføre grunnrenteskatt også for havbruksnæringen sikrer man oppbyggingen av Statens pensjonsfond, skaper arbeidsplasser og tjener penger, samtidig som lokalsamfunn og felleskapet får en del av verdiene.



Regjeringen foreslår å sette skattesatsen til 35 prosent. Inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Fra 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Et bunnfradrag på 70 millioner kroner innebærer at bare selskaper med betydelige overskudd vil betale grunnrenteskatt. Halvparten av inntektene vil gå til kommunesektoren. Vertskommunene vil komme bedre ut.

Skatten får virkning fra 1. januar 2023.