Regjeringen får ikke med seg Stortinget på nytt inntektsmål for bøndene

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) håpet å få flertall for et mål om å tette inntektsgapet for bøndene innen 2027, men flertallet stemte mot.

49 stemte for innstilinngen under voteringen, mens 56 stemte mot.