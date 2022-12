Problemer med BankID onsdag kveld

– BankID på mobil for Telenor-kunder, BankID med app og brikke, BankID på mobil for Telia-kunder, BankID-signering og BankID på mobil for ice-kunder er ikke tilgjengelig for øyeblikket, melder BankID på sine nettsider onsdag kveld.

BankID beklager problemene dette medfører og arbeider med å rette feilen.