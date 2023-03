Prisveksten har spist opp alle lønnstillegg på åtte år

Over årene 2015 til 2023 blir det nær null vekst i reallønnen. Ikke siden 80-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling.

Fra 2015 til 2023 ser reallønnen ut til å øke med bare 0,4 prosent samlet sett. Prisveksten har tatt hele lønnsveksten, skriver E24.

«Med denne utviklingen vil reallønna nesten ikke ha økt siden 2015. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode.», skriver Statistisk sentralbyrå i sin økonomiske analyse. (NTB)