Prigozjin: Wagner-gruppa forlèt Bakhmut 10. mai

Leiaren for Wagner-gruppa, Jevgenij Prigozjin, hevdar dei vil trekke seg ut av Bakhmut 10. mai, melder Reuters. Han seier grunnen er at dei må gjere dette fordi dei manglar ammunisjon, og legg skulda på det russiske forsvarsdepartementet. Wagner-gruppa har stått for ein stor del av dei russiske styrkane som har kjempa om Bakhmut i fleire månader. Prigozjin hevdar russiske styrkar skal overta posisjonane rundt Bakhmut.