Politiet: Siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger

To personer mistet livet i skytingen i Oslo sentrum i natt.

10 personer er alvorlig skadd, trolig med skuddskader. I tillegg er 11 personer lettere skadd. Det opplyser påtaleansvarlig Christian Hatlo under en pressekonferanse på politihuset på Grønland.

Ingen av de 11 skal være livstruende skadd.

En person er pågrepet etter hendelsen. Mannen (42), bosatt i Oslo, er en norsk statsborger, og er opprinnelig fra Iran.

– Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger, sier Hatlo.

Han er kjent fra politiet fra tidligere, og er foreløpig ikke avhørt.

To våpen er beslaglagt. Et automatvåpen og et håndvåpen.

– Det er grunn til å tenkes at dette handler om hatkriminalitet. Det er én av hypotesene, sier Hatlo.

Psykiatri er også en av teoriene til politiet.

Politiet har ingen opplysninger om at andre alvorlige hendelser kommer til å skje i nær framtid.

Oslo Pride avlyser likevel etter «tydelige råd og anbefalinger» fra politiet. De anmoder alle om å ikke møte til Pride-markering, og alle arrangementer i tilknytning til Pride i Oslo avlyses.

– Det var på grunn av usikkerheten at vi ba om at Pride blir avlyst, sier han.

De sjekker nå ut om Pride i seg selv var et mål, eller om det kan ha vært andre motiver for hendelsen.

– Det er flere andre store arrangement som går som planlagt. Det vil ikke komme noen anbefaling fra oss om å avlyse disse. Vi har iverksatt mange tiltak i sentrum, synlige og usynlige, i tilknytning til disse arrangementene, sier Hatlo.